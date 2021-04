The List of Cancelled Flights at TIA

After the strike organized by the traffic controllers, all the inbound and outbound flights from the Tirana International Airport have been cancelled until tomorrow morning. Here’s the list so far of the flights cancelled:

Arrivals flights cancelled:

Istanbul / Stamboll (TR) ZB 1005 AIR ALBANIA 13:40 Cancelled Frankfurt (DE) LH 1424 LUFTHANSA 14:05 Cancelled Vienna / Vjene (AT) OS 847 AUSTRIAN AIRLINES AG 14:20 Cancelled Bologna/Bolonje (IT) ZB 2006 AIR ALBANIA 14:20 Cancelled Sabiha Gokcen Intl. () PC 283 PEGASUS AIRLINES 16:50 Cancelled Brussels (BE) TB 2963 Jetairfly 17:30 Cancelled Rome Fiumicino (IT) AZ 584 ALITALIA 18:10 Cancelled Bergamo (IT) ZB 2008 AIR ALBANIA 19:05 Cancelled Rome Fiumicino (IT) ZB 2002 AIR ALBANIA 22:40 Cancelled Bergamo (IT) W6 3846 WIZZ AIR 22:55 Cancelled

TOMORROW, 8 APRIL 2021

ORIGIN FLIGHT AIRLINE TIME STATUS Belgrade / Beograd (RS) JU 216 AIR SERBIA 01:45 Cancelled Dortmund (DE) W6 3842 WIZZ AIR 12:05 Cancelled

Departure flights cancelled:

Athens / Athine (GR) A3 971 AEGEAN AIRLINES 10:05 Cancelled Bergamo (IT) W6 3845 WIZZ AIR 13:10 Cancelled Bergamo (IT) ZB 2007 AIR ALBANIA 14:40 Cancelled Vienna / Vjene (AT) OS 848 AUSTRIAN AIRLINES AG 15:05 Gate closed Sabiha Gokcen Intl. () PC 284 PEGASUS AIRLINES 17:30 Cancelled Pristina / Prishtine (KS) TB 2964 Jetairfly 18:15 Cancelled Rome Fiumicino (IT) ZB 2001 AIR ALBANIA 18:40 Cancelled Rome Fiumicino (IT) AZ 585 ALITALIA 19:15 Cancelled

TOMORROW, 8 APRIL 2021