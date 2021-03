SMI Presents its Candidate List for the Next Parliamentary Elections

After repeated calls from the European Union and the United States for candidate lists with integrity in the next 25 April parliamentary elections, today is the deadline for all the parties to submit their list to the Central Election Commission. The first from the big parties to submit the list today was the Socialist Movement for Integration (LSI). The chairwoman of the party, Monika Kryemadhi, considered the list as the “winning team,” and confirmed that she will be running in three different counties, in Tirana, Elbasan and Fier.

In Tirana, next in line after Kryemadhi will be Erisa Xhixho, Petrit Vasili, Klajda Gjosha, and Përparim Spahiu, Edmond Haxhinasto, Floida Kërpaçi, Nora Malaj, Klevi Pojana, Silva Caka, Besnik Jakaj, Aldi Fusha, Eriona Bixha,Faik Basha, Blerdi Liçaj, Petrit Bara, Viron Bezhani, Esmeralda Demiraj, Arben Muçaj, Sokol Ponari, Elona Dhima, Etion Joka, Lemi Muçaj, Melisa Cahani, Vojo Bregu, Agron Karaj, Sara Kau, Ardian Hasalami, Denis Hidri, Iva Çarçiu, Erald Kaja, Klodian Doka, Nikoleta Peti, Alert Zhurda, Arben Rroko, and Brisida Shehaj.

In Fier, Kryemadhi will be also leading the list of candidates, followed by Kejdi Mehmetaj, Klajdi Bogdanaj, Arben Çuko, Alma Malia, and Ardian Alushi, Sariola Janko, Juard Myftaraj, Kristian Kina, Luisida Muho, Etnor Krakulli, Renato Basholli, Blerta Progonati, Emiljano Braka, Maringlen Shehaj, Migena Idrizaj, Sotir Zarka, and Besmir Gropa.

The third county in which Kryemadhi will be leading the list of candidates for MP will be in Elbasan, followed here by Altin Toska, Ermir Gjinishi, Vladimir Muka, Sokol Skura, Miranda Rira, Mimoza Trimi, Klaudia Krasnika, Dylber Dervishi, Sindi Laloshi, Artur Topi, Franko Hakilja, Sindi Qafleshi, Saimir Kumrija, and Emirjan Mekshi.

In Shkodër, the list is headed by Agron Çela, followed by Edmond Ndou, Lindita Reçi, Ilir Hyseni, Erlinda Kavaja, Melisa Brojaj, Somela Radohina, Elsidita Selaj, Ashim Tafilaku, Elmira Zefi, Elvis Metani, and Jalldyz Kastrati.

In Vlorë, Luan Rama will be the first name in the candidate list, followed by Grisejda Myslimi, Dhimitraq Lapa, Dinkens Bushaj, Ferdinant Aligjoni, Liri Dëma, Gjergji Mano, Entela Shkurtaj, Anxhela Shenaj, Joana Ruçi, Everton Shehu and Ilir Hysi.

In Durrës the list will be headed by Elona Guri, followed by Bahri Shaqiri, Enon Karapici, Shemsi Prençi, Kontjana Kuçi, Hysni Caca, Bujar Dhima, Rexhina Leka, Gazmir Tahiri, Ramazan Topuzi, Berinda Bulku, Eraldo Luku, Durim Hoçja, Danjela Tema and Artur Baku.

In Korçë, Endrit Braimllari will be leading the list of the candidates for the next parliamentary elections, followed by Gentian Çala, Brunilda Paskali, Petrika Mele, Thanas Poçi, Ismeralda Seidolli, Avni Spaholli, Ergin Cikopana, Suela Dinellari, Leons Hasani, Marjeta Biba and Pandi Jani.

In Berat, Ardit Çela will be leading the list, followed by Blenard Nonaj, Esmeralda Qirko, Petrit Sinaj, Ilir Oboni, Aurela Kalivaçi, Lefter Maliqi, Esmeralda Hoxha, and Shkëlqim Tafa.

In Kukës, at the top of the list is Erblin Bulica, followed by Fiqirete Çelaj and Arbër Arifaj. In Gjirokastër, Vangjel Tavo will lead the list, followed by Myrvete Asqeri, Elton Ismaili, Albert Malaj, Erald Alika, Freskida Çako.

In Dibër, the names on the list are Hajri Laçi, Blendi Gurra, Luljeta Skura, Merita Hoxha, Borëbardha Kaci, and Altin Koltraka.